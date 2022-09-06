أخبار اليمن : عادل عباس يعتذر لجمهور الكرة اليمنية ويهنئ منتخب المغرب

عادل عباس يعتذر لجمهور الكرة اليمنية ويهنئ منتخب المغرب
عبّر نجم منتخب اليمن للناشئين عادل عباس عن أسفه لخسارة منتخب اليمن 2/صفر من نظيره المغربي في اللقاء الذي جمعهما على ملعب عبدالكريم كروم في مدينة سيق الجزائرية مساء الاثنين في ختام منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين تحت سن 17 سنة.
وبشجاعة أدبية اعتذر عباس للجمهور اليمني ومشجعي منتخب اليمن "لكوننا خيبنا املهم في تحقيق النصر الكروي على المنتخب المغربي"، مشيرا إلى أن المنتخب بذل كل جهده من أجل إسعاد الجمهور لكنهم لم يوفقوا.
واضاف في تغريدة له على تويتر :" وفي الاخير بروح رياضية أقول الف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق".
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