منتخب الناشئين يخسر من المغرب ويودع كأس العرب
ودّع المنتخب الوطني للناشئين بطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 17 عاماً، بعد خسارته أمام نظيره المغربي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب عبدالكريم كروم في مدينة سيق الجزائرية مساء يوم الثلاثاء في ختام منافسات الدور نصف النهائي.
وقدم أسود اليمن أداءاً احترافياً رائعاً وقتالياً في شوط المباراة الاول، واضاع مهاجمونا فرص ذهبية لم تترجم لاهداف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني تراجع اداء الأحمر اليمني للدفاع، مع ازدياد الهجمات الخطيرة لمنتخب المغرب، والتي كان اخطرها بالدقيقة 56، وفي الدقيقة 78 تمكن المنتخب المغربي من التسجيل عن طريق معاذ بكيزان، وفي الثواني الاخيرة من الوقت بدل الضائع سجل المغربي سعيد الرافعي الهدف الثاني بالدقيقة 95.
وكان نجوم اليمن الصغار بقيادة المدرب الوطني محمد البعداني، قد وصل إلى المربع الذهبي بعد تخطيهم عقبة الدور التمهيدي، وصدارتهم لمجموعتهم الثانية بخمس نقاط، جمعوها من فوز على عُمان بثلاثية نظيفة، وتعادلين إيجابيين بهدف لمثله أمام تونس وليبيا، قبل أن يهزم السودان بهدف نظيف في ربع النهائي.
ويتواجه منتخبي الجزائر والمغرب في نهائي الكأس يوم الخميس المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : منتخب الناشئين يخسر من المغرب ويودع كأس العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.