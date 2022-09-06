نميمة الفن: صافيناز بتنشط السياحة بملابس مكشوفة أمام الأهرامات ومتابع: كسحت سما المصري وفيفي عبده ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 12:07 صباحاً - تعرضت الراقصة صافيناز لهجوم شديد بعد الصور التي نشرتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الراقصة الأرمينية صوفينار الشهيرة بصافيناز نشرت صورا لها وهي أمام الاهرامات وأبو الهول وهو ما دفع البعض على صفحتها للاعتراض على ملابسها التي وصفوها بالعارية .ولا تتناسب مع أهمية الاماكن الأثرية التي تروج لها .

وتظهر صافيناز في الصور وهي ترتدي ملابس شبابية مكشوفة قليلا وفي صورة أخرى تقبل أبو الهول وفي أخرى تظهر داخل احدى المقابر.

يذكر أن صافيناز كانت لها واقعة مشابهة عندما قامت بتفصيل بدلة رقص على شكل علم مصر ورقصت بها وتعرضت لهجوم شديد وتم منعها من دخول مصر بتهمة اهانة العلم المصري وتم التصالح بعدها.