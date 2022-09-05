أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة المناضل العلفي

الأمين العام يعزي بوفاة المناضل العلفيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل والقيادي المؤتمري الأستاذ/ عبد الواسع محمد عبدالله العلفي عضو اللجنة الدائمة، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار الامين العام إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته التنموية والاقتصادية من خلال تأسيسه وادارته لعدد من المنشئات الاقتصادية مثل مصنع اسمنت باجل ومصنع كمران بالحديدة.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد /محمد عبدالواسع عبدالله العلفي، وكافة آل العلفي عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"

