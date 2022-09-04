أخبار اليمن : معصار يطمئن: الوضع التمويني للغاز المنزلي مستقر

معصار يطمئن: الوضع التمويني للغاز المنزلي مستقرأكدت الشركة اليمنية للغاز أن الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي مستقر بأمانة العاصمة والمحافظات.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة علي معصار، أن الشركة مستمرة في تنفيذ البرامج التموينية لمادة الغاز يومياً عبر العقال والوكلاء والبيع المباشر عبر المحطات المتنقلة وبرنامج محطات السيارات والمطاعم وكبار المستهلكين.

وأشار إلى أن كميات الغاز المتوفرة كافية لتغطية احتياج المواطن وبقية القطاعات، إضافة إلى استمرار دخول مقطورات الغاز المنزلي من صافر بانسيابيه.

وأكد معصار حرص الشركة على استقرار الوضع التمويني لمادة الغاز وبذل المزيد من الجهود لما فيه خدمة المواطن في كافة المحافظات.