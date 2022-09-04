معصار يطمئن: الوضع التمويني للغاز المنزلي مستقر
أكدت الشركة اليمنية للغاز أن الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي مستقر بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأوضح الناطق الرسمي للشركة علي معصار، أن الشركة مستمرة في تنفيذ البرامج التموينية لمادة الغاز يومياً عبر العقال والوكلاء والبيع المباشر عبر المحطات المتنقلة وبرنامج محطات السيارات والمطاعم وكبار المستهلكين.
وأشار إلى أن كميات الغاز المتوفرة كافية لتغطية احتياج المواطن وبقية القطاعات، إضافة إلى استمرار دخول مقطورات الغاز المنزلي من صافر بانسيابيه.
وأكد معصار حرص الشركة على استقرار الوضع التمويني لمادة الغاز وبذل المزيد من الجهود لما فيه خدمة المواطن في كافة المحافظات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : معصار يطمئن: الوضع التمويني للغاز المنزلي مستقر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.