نميمة الفن: سما المصري تظهر في الحمام بدون ملابس .. اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في السبت 04 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - فاجأت الفنانة سما المصري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها فيديو تحت عنوان “سما المصري بتعمل بيبيه”.

وظهرت سما المصري في الفيديو بملابس النوم وهي تجلس على المرحاض بشكل اثار اشمئزاز وغضب الكثيرين من متابعيها.

وبررت سما المصري ظهورها بهذا الشكل بالقول انها تريد الحديث عن فوائد التواليت وانها تفضل التصوير من قلب الحدث، حسب تعبيرها.

يذكر ان سما المصري كانت قد اثارت الجدل منذ ايام بعد ظهورها بثياب عسكرية في الشارع بينما كان احد الشباب يمازحها بأنه سيخلع بنطاله.