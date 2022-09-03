أخبار اليمن : 199 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة

199 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 199 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 49 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.
وأشار المصدر إلى رصد خرق بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في غرب حيس بمحافظة الحديدة.
وأفاد المصدر بتسجيل 6 خروقات باستحداث المرتزقة تحصينات وشق طرق في عقبة بوره بحريب في محافظة مأرب وكذا استحداث تحصينات ما بين تبة الرملية وسراج وما بين تبة العلم وسراج بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا وفي جنوب شرق حيس بمحافظة الحديدة.
ولفت المصدر إلى أنه تم رصد خرق بتسلل مجموعة من مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الضباب بمحافظة تعز، وكذا خرقين بتعزيزات عسكرية إلى جبل الأحطوب وإلى عزلة البراشة قرية السويهرة في مقبنة بمحافظة تعز.
وذكر المصدر العسكري أن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبوا ثلاثة خروقات، منها خرق بقصف صاروخي على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب وخرقين بعملية هجوم على مواقع الجيش واللجان في الشبكة بالغيل في نجران.
وأكد المصدر رصد 102 خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.
وبين المصدر أنه تم تسجيل 35 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي ورغوان وملعاء في محافظة مأرب، وشن المرتزقة قصفاً مدفعياً على مواقع الجيش واللجان في حيران وبني حسن وحرض بمحافظة حجة، وفي المدافن والملاحيظ ومنبه بمحافظة صعدة.
ووفقاً للمصدر، استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال وشرق وغرب وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وباتجاه منازل المواطنين في عصيفرة وتم استهداف المخبز الآلي بجولة القصر في محافظة تعز.
ونوه المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في الكمب القديم وجبل تويلق والعمود بوادي جارة في جيزان وفي الرماح والصخرة بعسير، نتج عنه إصابة اثنين من المرابطين.
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