أخبار اليمن : 53 شهيداً وجريحاً بانفجار مخلّفات العدوان في شهر

53 شهيداً وجريحاً بانفجار مخلّفات العدوان في شهر
كشف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام عن سقوط 53 ضحية جراء الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحرب، خلال شهر أغسطس 2022م.
وأكد المركز في بيان له، استشهاد 16 مواطناً وإصابة 37 آخرين، جراء انفجار الألغام والقنابل العنقودية التي خلفها العدوان في 8 محافظات.
ويسجّل المركز بشكل يومي سقوط ضحايا بسبب مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية، في ظل عدم توفير مستلزمات تأشير المناطق الملوثة بهذه المخلّفات الخطرة.
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