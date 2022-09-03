أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل محسن بدرالدين

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل محسن بدرالدينبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل/ محسن يحيى ناصر بدرالدين، احد مناضلي ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، واحد القيادات المؤتمرية البارزة على مستوى محافظة عمران، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني وخدمه المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته النضالية ومواقفه الوطنية في مختلف المنعطفات التاريخية، وحضوره الجماهيري والمجتمعي الواسع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ عبدالله بن عبدالله بدر الدين، رئيس فرع المؤتمر بمحافظة عمران، عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والى العميد محمد محسن بدرالدين، والاستاذعبدالكريم محسن بدرالدين عضواللجنة الدائمة، والدكتور نبيل محسن بدرالدين، والمهندس نورالدين محسن بدرالدين، وكافة ال بدرالدين بمديرية جبل يزيد محافظة عمران، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ورفاقه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"

