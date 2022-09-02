أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة القيادي عبدالعزيز شايف الأحمدي

الأمين العام يعزي بوفاة القيادي عبدالعزيز شايف الأحمدي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري الأستاذ عبدالعزيز شايف الأحمدي، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.
وأشاد أمين عام المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى نجله محمود عبدالعزيز شايف الأحمدي وإخوانه وباقي أفراد الأسرة، بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية، حيث كان أحد قيادات المؤتمر الشعبي العام الكفؤة، وأحد مؤسسيه بمحافظة الضالع، كما كان أحد السياسيين المخضرمين الذين أدوا واجبهم الوطني بكل إخلاص وتفانٍ.
وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وكافة آل الأحمدي بمحافظة الضالع في هذا المصاب الجلل.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون" .
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