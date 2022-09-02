أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع أمطاراً رعدية واضطراب البحر

الأرصاد يتوقع أمطاراً رعدية واضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وخصوصاً لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، غرب ذمار، المحويت وحجة.

وقد تطال تلك الأمطار سواحل أبين، عدن ولحج، والساحل الغربي والمرتفعات المقابلة له .

وأضاف أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أبين ومرتفعات شبوة وجنوب غرب حضرموت.

وأشار المركز إلى هبوب رياح شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح مابين (25-35) عقدة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الضباب والسحب المنخفضة.

كما نبه من اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في صرفيت ـ المهرة : 5.6 ملم، كما هطلت أمطار كانت خارج نطاق محطات الرصد.