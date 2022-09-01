أخبار اليمن : منتخب الناشئين يتأهل إلى المربع الذهبي لكأس العرب

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منتخب الناشئين يتأهل إلى المربع الذهبي لكأس العرب

تأهل المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، إلى الدور نصف النهائي لكأس العرب، عقب فوزه على نظيره السوداني 1-صفر، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مستغانم في مدينة وهران الجزائرية ضمن ربع النهائي. منتخب الناشئين يتأهل إلى المربع الذهبي لكأس العربتأهل المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، إلى الدور نصف النهائي لكأس العرب، عقب فوزه على نظيره السوداني 1-صفر، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مستغانم في مدينة وهران الجزائرية ضمن ربع النهائي. وافتتح الأحمر اليمني باب التسجيل عن طريق ضربة جزاء عبر اللاعب أنور الطريقي في الدقيقة الـ25 من عمر الشوط الأول. وكان الأحمر اليمني الصغير تأهل لربع النهائي وأعتلى صدارة المجموعة الثانية بـ5 نقاط جناها من عمان بثلايثة نظيفة، وتعادلين إبجابيين بهدف لمثله أمام تونس الوصيف وليبيا الثالث، في حين تأهلت السودان لحساب المجموعة الأولى بعدما انتزع المركز الثاني بجمعه 6 نقاط حصدها بفوزه على الإمارات بثنائية نظيفة وتغلب على فلسطين بثلاثية وخسارة من البلد المستضيف الجزائر 0-2.

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