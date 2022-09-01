أخبار اليمن : توقعات باستمرار الأمطار.. الأرصاد يحذر من رياح قوية

توقعات باستمرار الأمطار.. الأرصاد يحذر من رياح قويةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على عدة محافظات، ورياحاً قوية على أرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة على المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية لمحافظات الضالع، لحج، تعز، إب، جنوب البيضاء، ريمة، المحويت وحجة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة، وعلى أجزاء من المناطق الساحلية الغربية وسهل تهامة والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

كما يُتوقع هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الغربية لمحافظات ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

وحسب المركز ستهب رياح قوية على أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها ما بين 22 - 33 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين في المحافظات المتوقع هطول أمطار عليها وخاصة المرتفعات الجنوبية الغربية من تدفق السيول في الشعاب والوديان.

ونصح سائقي المركبات بتوخي الحيطة والحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب.

وحذر كذلك، مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: تعز- المطار : 30.1 ملم، تعز- الحوبان : 16.5، الحديدة-الكدن : 9.6، إب : 3.2، المهرة-صرفيت : 0.1.