أخبار اليمن : إزالة 30 حصوة من كلية مريض في حجة

إزالة 30 حصوة من كلية مريض في حجةأجريت بهيئة المستشفى الجمهوري محافظة حجة عملية جراحية لإزالة أكثر من 30 حصوة من كلية مريض يبلغ من العمر 45 عاماً.

وأوضح أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية بالهيئة الدكتور مرتضي الشرعبي أن العملية تعد من العمليات النادرة نظرا لعدد الحصوات التي تم إزالتها من كلية المريض اليسرى.

وأشار إلى أن المريض ظل يعاني من الألم منذ سنوات قبل أن يخضع للعملية التي تكللت بالنجاح.