نميمة الفن: سما المصري تكشف عن منطقة حساسة بها بدون خجل أثناء شرحها ليلة الدخلة والمتابعون: فاجرة ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الأربعاء 31 أغسطس 2022 04:25 مساءً - شكراً جزيلا لكم لقراءة الخبر عن سما المصري التي ستخبرك ماذا ستفعلين ليلة زفافك الآن بالتفصيل

تواصل تصريحات الفنانة سما المصري ومقاطع الفيديو والصور على الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي.

في إحدى أحدث إطلالاتها، نشرت سما المصري مقطع فيديو على قناتها على موقع يوتيوب، بهدف تقديم النصيحة للنساء، وخاصة الرجال، تحدثت فيه عن عذرية الإناث.

قائلة: معظم الرجال لا يحبون المواعدة. فتيات غير عذراء “للرجال:” العذرية ليست دليلاً من حيث الشرف، من الممكن أن تخضع الفتيات لعملية جراحية لفقد عذريتهن. يمكن للرجل أن يركز على أخلاقها أو جمالها أو عائلتها أو تعليمها. لكن العذرية ليست دليلاً على شرف الفتاة.

وكالعادة أثار الفيديو الجدل، خاصة عندما أظهرت جسدها أمام الكاميرا في المنتصف، لذا جاءت تعليقات الناشطين على الفيديو من سخرية سما المصري، حيث قالت إحداهن: “موضوع الشرف كبير عليمي يا سما المصري.

وأضاف أحدهم: “لدي الكثير من الاحترام لك لأنك لا تبدو كشخص صادق أمام الكاميرا”.