أخبار اليمن : الخطري والأشموري تطمئنان على صحة القيادية فوزية غامس

الخطري والأشموري تطمئنان على صحة القيادية فوزية غامسقامت الأستاذة فاطمة الخطري الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام ومعها الأستاذة تهاني الأشموري رئيسة دائرة المرأة للشؤون التنظيمية والفروع بالأمانة العامة، اليوم بزيارة الأستاذة فوزية عبدربه غامس نائبة رئيس القطاع النسائي بفرع المؤتمر بأمانة العاصمة للاطمئنان على صحتها بعد إجرائها عملية جراحية تكللت بالنجاح في أحد مستشفيات العاصمة.

وخلال الزيارة اطمأنت الخطري والأشموري على صحة القيادية فوزية عبدربه غامس، ناقلة إليها تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، وتمنياته لها بالشفاء العاجل والعودة لممارسة حياتها ودورها التنظيمي والوطني.

من جانبها عبرت الأستاذة فوزية غامس عن شكرها وتقديرها لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، للاطمئنان على صحتها، مؤكدةً ان هذا ليس بغريب على المؤتمر وقيادته في الاهتمام ومتابعة أحوال قيادات المؤتمر في مختلف الظروف.