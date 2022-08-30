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نميمة الفن: سما المصري بتفرجك علي التاتو تحت البنطلون ومتابع: حاجه أخر سفاله

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فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 06:29 مساءً - دائما ما تثير الجدل في أحدث إطلالتها وصورها وأيضا منشوراتها والفيديوهات التي تنشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

اكيد الجميع يعرفها هي  الفنانه الاستعراضيه المصرية ، التي تمتلك العديد من المتابعين.وتقوم بنشر العديد من الصور علي حسابها علي انستجرام ، حيث نشرت صوره لها وهي في البانيو ونالت الصورة العديد من التعليقات.

وغيرها من العديد من الصور، ولمن جنون المشاهدات قامت بنشر فيديو لها علي اليوتيوب وهي تقوم بخلع ملابسها علي البث المباشر.

وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة علي مواقع السوشيال ميديا ، وكانت الكثير من التعليقات السلبية التي جائت علي الفيديو الخاص بسما المصري.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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