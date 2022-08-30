أخبار اليمن : برنامج أممي: سفينة حبوب في طريقها من أوكرانيا إلى اليمن

برنامج أممي: سفينة حبوب في طريقها من أوكرانيا إلى اليمنأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة اليوم مغادرة سفينة محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية بطريقها إلى اليمن.

وقال البرنامج في بيان له ، "غادرت اليوم سفينة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة من ميناء يوزني (بيفديني) الأوكراني على البحر الأسود محملة بحبوب القمح المخصصة لعمليات الاستجابة الإنسانية التي ينفذها البرنامج في اليمن".

وبحسب البيان ، تعد هذه ثان شحنة بحرية من المساعدات الغذائية الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي تغادر أوكرانيا منذ اندلاع النزاع فى شهر فبراير/شباط. وستتوقف السفينة MV Karteria، التي تحمل 37000 طن متري من حبوب القمح، أولاً في تركيا حيث سيتم طحن الحبوب إلى دقيق قبل شحنها إلى اليمن حيث يعاني أكثر من 17 مليون شخص من الجوع الحاد - وهو رقم من المتوقع أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة.

وستوفر الحبوب 50 كجم من دقيق القمح لنحو 4 ملايين شخص لمدة شهر واحد وستساعد برنامج الأغذية العالمي على سد الفجوات العاجلة في المساعدات.

وقال ريتشارد راجان، الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن: "كانت الحرب في أوكرانيا بمثابة الضربة القاضية لليمن الذي يعاني من نزاع طويل الأمد، والأزمة الاقتصادية المترتبة عليه، وتضاؤل الأموال المخصصة للاستجابة الإنسانية."

وأضاف: "من الضروري إعادة تدفق السلع إلى البلاد وخاصة الحبوب - للأغراض الإنسانية والتجارية. وهذا أمر مهم للغاية للحفاظ على ثبات الأسعار."

وقال إن عودة الحبوب الأوكرانية للعمليات الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن سيكون لها فائدة مزدوجة لكل من الاقتصاد الأوكراني والسكان المعرضين لخطر المجاعة في مناطق العالم الأكثر تضرراً من أزمة الغذاء العالمية مثل اليمن.

ويعتمد اليمن بشكل خاص على الواردات المباشرة من القمح من روسيا وأوكرانيا - وهو من المواد الغذائية الأساسية في النظام الغذائي لليمنيين. وكان ما يقدر بنحو 46 في المائة من واردات اليمن من القمح لعام 2021 يأتي من أوكرانيا وروسيا.