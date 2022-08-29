أخبار اليمن : اليمن إلى ربع نهائي كأس العرب للناشئين

اليمن إلى ربع نهائي كأس العرب للناشئين
تأهل منتخب اليمن اإلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب للناشئين، بعد تعادله مع ليبيا بهدف وحيد لكل منهما، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الاثنين ضمن منافسات المجموعة الثانية .
وبدأ منتخب اليمن اللقاء بشكل مثالي بغية تحقيق بداية قوية للمنافسة على قطع تأشيرة العبور لربع نهائي البطولة، التي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية بمشاركة 16 منتخبا عربيا تم توزيعها إلى أربع مجموعات.
وفي الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول سجل أنور الطريقي لمنتخب اليمن الوطني من ضربة ركنية، ليدرك المنتخب الليبي التعادل في الدقيقة 76 من زمن المباراة.
بهذا التفوق والأداء البطولي، رفع الأحمر الصغير رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة، مستفيداً من فارق الاهداف، في حين تأهل المنتخب التونسي الى ربع نهائي البطولة عقب فوزه على عمان بهدفين لهدف ضمن المجموعة الثانية .
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وضرب منتخب اليمن موعداً مع نظيره السوداني في دور الثمانية بالبطولة.
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