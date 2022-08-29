وزارة الثروة السمكية تطالب السلطات الارتيرية بسرعة الإفراج عن الصيادين المختطفين
أدانت وزارة الثروة السمكية إستمرار الجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها السلطات الإرتيرية بحق الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية اليمنية.
وأستنكرت الوزارة في بيان لها اليوم، قيام السلطات الإرتيرية باختطاف 139صيادا يمنيا من ابناء مدينة المخاء بمحافظة تعز والخوخة بمحافظة الحديدة بينهم 23 قاصراً، اثناء ممارستهم مهنة الصيد في المياه الإقليمية اليمنية.
وطالبت وزارة الثروة السمكية، السلطات الارتيرية بسرعة الافراج عنهم، وكل الصيادين المختطفين في سجونها، محملة إياها سلامة المختطفين.
ودعت الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والحقوقية القيام بدورها تجاه ما يتعرض له الصيادين اليمنيين من جرائم اختطاف من قبل السلطات في إرتيريا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : وزارة الثروة السمكية تطالب السلطات الارتيرية بسرعة الإفراج عن الصيادين المختطفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.