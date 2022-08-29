أخبار اليمن : 155 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة

155 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 155 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان، تمثلت في خرق بتحليق للطيران الحربي الأباتشي في أجواء نجران، و39 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد خرق باستحداث تحصينات لمرتزقة العدوان في الروضة بمحافظة مأرب.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 7 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في تبة مهدي وكذا في تبة النجيبات في الفاخر وعلى منازل المواطنين في الزيلة بمريس في محافظة الضالع.

وتضمنت خروقات العدوان، ضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في الروضة بمحافظة مأرب وفي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وفي شرق حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز.

ولفت المصدر إلى رصد 86 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأفاد المصدر بتسجيل 21 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، البيضاء، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث شن المرتزقة قصفاً مدفعياً مكثفاً على مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي والروضة بمحافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان غرب حرض وبني حسن والمزرق بمحافظة حجة، وفي مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة، استهدف مواقع الجيش واللجان في رازح والمدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة، وفي شمال حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز وكذا في الصباية والعمود بوادي جارة وجبل القمبور في جيزان.