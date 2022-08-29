نميمة الفن: بقميص شفاف يظهر ما تحته سما المصري تستمتع في الجاكوزي.. ومتابع كسحتي صافيناز ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 29 أغسطس 2022 12:09 صباحاً - بقميص شفاف يظهر ما تحته سما المصري تستمتع في الجاكوزي.. ومتابع كسحتي صافيناز

اعتادت الراقصة سما المصري أن تنشر فيديوهاتها، أحياناً على أساس الإثارة، بالتركيز على ظهرها وأحياناً بإظهار منحنيات جسدها.

ونشرت المصري أمس، مقطع فيديو لها وهي تظهر بملابس السباحة وبارايو أزرق ناصع فوقها، كاشفة عما يوجد تحتها، كاشفة عن ثدييها وفخذيها بشكل واضح ومرئي.

سما المصري التي كانت في الجاكوزي وحصدت أكثر من 50 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب بعد 24 ساعة من نشر الفيديو، تروي حيل نسائية لبشرة نقية وناعمة، وأرفقت الفيديو بتعليق على صفحتها قائلة: “هوبا هوبا. الحب . طريقة تنعيم الجسم و فيديو جديد للجاكوزي للحريم “.