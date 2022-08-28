أخبار اليمن : شهيد وجريحان بانفجار لغم ومتفجرات في 3 محافظات

شهيد وجريحان بانفجار لغم ومتفجرات في 3 محافظاتأستشهد اليوم مواطن بمديرية الحوك محافظة الحديدة، جراء إنفجار لغم من مخلفات العدوان.

وأوضح المركزي التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له اليوم، أن المواطن وهبي حسن وهيب محمد قيصري 24 عاما استشهد نتيجة إنفجار لغم من مخلفات العدوان.

وذكر البيان أن طفل في مديرية الخلق محافظة الجوف أصيب ،جراء إنفجار قذيفة من مخلفات العدوان، فيما أصيب طفل آخر بمحافظة صعدة بني عوير جراء إنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان.

