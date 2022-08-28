نميمة الفن: جورجينا تتجاوز المحظور من وسط البحر.. ظهرت عارية كـ يوم ولدتها أمها وقامت بعمل صادم لم يخطر على بال أحد.. الصور التي ستثير جنون كريستيانو رونالدو ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الاحد 28 أغسطس 2022 09:14 مساءً - أثارت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز ضجة واسعة بعد نشر صور جديدة لها من جزيرة سَردِينيَا في البحر الأبيض، حيث تقضي إجازتها مع أولادها وزوجها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وظهرت جورجينا في اطلالتها الجديدة التي شاركتها مع جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وهي تسبح في البحر، وترتدي مايوه من قطعتين فقط، وكاشفة أجزاء واسعة من جسدها.

وأنهالت التعليقات على الصور التي نشرتها جورجينا، وأختلفت وجهات نظر المتابعين بين معجب بجمالها ورشاقة جسمها، وبين معارض لظهورها بتلك الطريقة، خصوصاً وأنها بجوار أطفالها الصغار.

وكالعادة تتجاهل جورجينا البالغة من العمر 28 عاما، تعليقات المتابعين، وتثير الجدل في معظم إطلالاتها التي تحرص فيها على كشف أكبر جزء من جسدها.