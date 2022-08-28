أخبار اليمن : اختطاف 139 صياداً يمنياً في البحر الاحمر

اختطاف 139 صياداً يمنياً في البحر الاحمرأدانت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر جريمة اختطاف 139 صياداً يمنياً من قِبل القوات البحرية الإرتيرية، أثناء ممارستهم الاصطياد في المياه البحرية اليمنية بالبحر الأحمر.

واستنكرت الهيئة في بيان لها اليوم، ما أقدم عليه عناصر البحرية الإرتيرية من جريمة بحق الصيادين اليمنيين، الذين كانوا يبحثون عن قُوت لأسرهم في المياه الإقليمية اليمنية.

وأوضح البيان أن من تم اختطافهم صيادون من مديريتي المخا محافظة تعز، والخوخة محافظة الحديدة، بينهم 23 صيادا لم يتجاوزوا السن القانونية، كانوا جميعهم يمارسون الصيد في المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية.

وأشار إلى أنه تم اقتياد الصيادين المختطفين إلى أحد معسكرات التعذيب في السواحل الإرتيرية، ومصادرة قواربهم، ومعدات الصيد التي تعتبر مصدر الرزق الوحيد لهم ولأسرهم.

وحمّلت الهيئة في بيانها الأمم المتحدة وكافة المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة، تجاه هذه الممارسات الإجرامية بحق الصيادين اليمنيين العزل.

وطالبت بسرعة العمل على إيقاف كافة الأعمال الإجرامية المتكررة بحق كافة الصيادين، والتحرك الجاد والعاجل ﻹطلاق سراح الصيادين المحتجزين ومعدات الصيد التابعة لهم.