أخبار اليمن : حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في 8 محافظات

حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في 8 محافظاتارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 201 خرق للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 54 خرقاً تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد خرق لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات في تبة العفافيش بمنطقة الجبلية بمديرية التحيتا وخرق آخر بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر رصد 109 خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 36 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي والروضة وروضة جهم بمحافظة مأرب، كما استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في غرب حرض وبني حسن والمزرق بمحافظة حجة، وفي رازح والملاحيظ بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة، استهدف مواقع الجيش واللجان وباتجاه منازل المواطنين وتضرر منزل المواطن حمود الجعشي بجبهة القصر، وفي مقبنة بمحافظة تعز.

واستهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وفي شمال وجنوب شرق حيس بمحافظة الحديدة، وفي الصباية بوادي جارة في جيزان وكذا في جبل العمدة بنجران.