نميمة الفن : فيديو رقص الفنانه مي عمر بقيمص نوم تتحدي فيه صافيناز ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الأحد 28 أغسطس 2022 03:39 مساءً - صعدت الممثلة المصرية مب عمر إلى الشهرة بسبب موهبتها وإطلالتها الجميلة بعد فترة وجيزة من انضمامها إلى مجال الفن وقدمت العديد من المسلسلات الرائعة.

ولدت مي عمر في 10 أكتوبر 1988، ما يعني أنها تبلغ من العمر 33 عامًا فقط وتخرجت من قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

بدأ مي عمر التمثيل بالمشاركة في مسلسل “حكايات حياة”، ثم مسلسل “كلام على ورق”، تلاه عدد من المسرحيات المتميزة.

وفي الآونة الأخيرة، انتقلت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإعادة نشر مقطع فيديو للفنانة المصرية مي عمر من أحد مسلسلاتها التي تظهر فيها وهي ترقص بجرأة شديدة.

تتزامن إعادة إطلاق فيديو مي عمر، والتي تبدو وكأنها تهز وركها بجرأة شديدة، مع نهاية حلقة من مسلسلها الجديد “لؤلؤ” الذي حصد إقبالاً هائلاً في العالم العربي.

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة المصرية مي عمر عن تجربتها المروعة مع مرض والدها في سن العشرين.

وأوضحت مي عمر في برنامجها مع الفنان أحمد زاهر أن على قناة mbc “صراحة مع” تفاجأت عندما علمت ذات يوم أن والدها يعاني من نزيف في الكبد وبالتالي تطلبت جراحة الكبد لأطول فترة. أشهر، لذلك يحاولون العثور على مكان يمكنهم فيه إجراء عملية الزرع بسرعة. لأن العملية تحتاج إلى البقاء في قائمة الانتظار كان في المستشفى لفترة طويلة.

كما قالت إنها سافرت مع والديها إلى الصين، حيث حددا مكان الجراحة وأمضت ثمانية أشهر كاملة في المستشفى، حيث تعلمت اللغة الصينية وتمكنت من قراءة التحليلات الطبية وسط الألم النفسي. وتفيد بأنها تتحمل عبئًا ثقيلًا لإخفاء أي نتائج سلبية عن والدها. بهذه الطريقة لن تتأثر نفسيته وبالتالي تتأثر حصانة.



