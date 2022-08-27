أخبار اليمن : الدرة يؤكد تنفيذ رحلات لوجهات جديدة من مطار صنعاء

الدرة يؤكد تنفيذ رحلات لوجهات جديدة من مطار صنعاءأكد وزير النقل، عبدالوهاب يحيى الدرة، فتح وجهات جديدة لرحلات جوية عبر مطار صنعاء الدولي خلال الفترة القادمة، وفقاً لما تضمنته الهدنة الإنسانية.

وأوضح الوزير الدرة، في اجتماع عُقد في مطار صنعاء الدولي اليوم، ضم رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر ووكيل الهيئة رائد جبل ومدير المطار خالد الشايف، أن توسيع الوجهات الجديدة للرحلات الجوية عبر مطار صنعاء، حسب ما تضمنته الهدنه الإنسانية، أمر مطلوب، وعلى الأمم المتحدة راعية الهدنة تنفيذه على الواقع لتخفيف معاناة اليمنيين المسافرين بصورة عامة والمرضى بشكل خاص.

وأشار إلى أن الوجهات الجديدة للرحلات الجوية تشمل دولاً عدة إلى جانب الأردن والقاهرة .. مبيناً أن أي تمديد لهدنة أخرى ولمدة أطول مرهون بمستوى ما تم تنفيذه على الواقع، خاصة فتح وتوسيع وجهات ورحلات لدول أخرى، وتوفير رحلات سفر متعددة للمرضى، والطلاب والمغتربين، ورجال الأعمال.

كما أكد جاهزية مطار صنعاء التشغيلية لاستقبال الرحلات والوجهات الجديدة فنياً ومهنياً، بما يضمن سلامة وأمن الطيران المدني وفقا للمتطلبات الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو".. مشدداً على قيادة هيئة الطيران المدني رفع طاقة العمل لاستكمال ما تبقى من الجوانب الفنية والتقنية نتيجة القصف المتكرر للتحالف على مطارات صنعاء وتعز والحديدة.

وقال الوزير الدرة" تفاءلنا بمغادرة الوفد العسكري للمملكة الأردنية الهاشمية لعقد مفاوضات ومناقشات مبكرة، لتوسيع وتمديد للهدنة، لتشمل بنودا جديدة، وكذا توسيع رحلات جديدة إلى دول أخرى جديدة، وفتح الطرق الرئيسية لتخفيف معاناة الشعب اليمني".

وناقش الاجتماع، بحضور الوكلاء المساعدين لهيئة الطيران المدني والأرصاد والجهات الأمنية والمنتدبة في المطار والمختصين الفنيين في المجالات الملاحية الجوية، المواضيع ذات الصلة بجهوزية مطار صنعاء الدولي الفنية والمهنية والتقنية لاستقبال الوجهات والرحلات الجديدة، التي ستشملها الهدنة الإنسانية مستقبلاً.

واستمع وزير النقل من رئيس ووكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد إلى شرح مفصل عمّا تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ومستوى التنفيذ على الواقع وفقاً للملاحظات الواردة في الاجتماع السابق.

إلى ذلك، اطّلع وزير النقل ومعه رئيس ووكيل هيئة الطيران المدني ومدير مطار صنعاء الدولي على مرافق المطار وجاهزيتها الفنية والمهنية والتقنية.

حيث اطّلعوا على الأجهزة الجمركية في صالات المطار المختلفة، ومبنى التموين التابع لشركة الخطوط الجوية اليمنية في المطار، ومستوى الخدمات التي يقدّمها للمسافرين.

كما تفقدوا العمل مبنى جمرك المطار والتوسعة الجديدة للمبنى، وما يحتويه من إدارات ذات صلة بالعمل الجمركي، سواء ما يخص المسافرين والبضائع أو الشحن الجوي.

واطلع الوزير الدرة على سير العمل في هنجر الوارد الخاص بشحنات البضائع والأدوية والمساعدات المختلفة بمطار صنعاء.