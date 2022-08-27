عُباد يتفقد أعمال الترميمات الطارئة للشوارع المتضررة بأمانة العاصمة
تفقد أمين العاصمة حمود عباد، اليوم، أعمال الترميم والصيانة الطارئة للحفريات الناتجة عن السيول ومياه الأمطار في الشوارع الرئيسية.
واطلع عباد ومعه وكيل قطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، ومدير مديرية معين عبدالملك الرضي، على سير الترميمات الاسفلتية للحفر بشارع 24 المتفرع من الستين الغربي وجولة الولاعة، ضمن برنامج أعمال الطوارئ.
وأوضح عباد، أن الأعمال الطارئة تستهدف معالجة وإصلاح الأضرار الناجمة عن السيول والأمطار في مختلف الشوارع الرئيسة بمديريات الأمانة .. لافتاً إلى تواصل عمل فرق الترميم لليوم الرابع في الشوارع المستهدفة، ضمن مشاريع الصيانة.
وأكد أن السلطة المحلية بالأمانة عبر قطاع الاشغال والإدارات المعنية تعمل قدر الإمكان على الاستجابة السريعة لمعالجة أضرار السيول في الطرق.
إلى ذلك تفقد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكيل الأشغال المهندس عبدالكريم الحوثي، أعمال الترميمات الاسفلتية في شوارع عمران التلفزيون والضفة الجنوبية لنفق المصباحي وسقطرى وتعز والخمسين.
واطلع النقيب والحوثي، على سير الأعمال الجاري تنفيذها في نفق جسر مذبح بمديرية معين، تمهيدا لافتتاحه قريباً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : عُباد يتفقد أعمال الترميمات الطارئة للشوارع المتضررة بأمانة العاصمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.