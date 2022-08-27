أخبار اليمن : إب: ناقشة آلية تفعيل العمل في مشاريع الطرق

إب: ناقشة آلية تفعيل العمل في مشاريع الطرق
ناقش اجتماع في محافظة إب برئاسة أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، آلية تفعيل العمل في عدد من المشاريع الخدمية، خاصة في قطاع الطرق.
واستعرض الاجتماع بحضور وكلاء المحافظة عبدالواحد المروعي وصادق حمزة ويحيى القاسمي وفؤاد يحيى منصور وقاسم المساوى، التدابير الكفيلة باستكمال وإنجاز المشاريع المعتمدة في خطة السلطة المحلية في قطاع الطرق والممولة محلياً.
ووقف الاجتماع أمام التوصيات الواردة في مذكرة فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الإشكاليات بعض مشاريع الطرق المتوقفة والحلول والمعالجات الكفيلة باستكمال تنفيذها.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية للنزول الميداني وعمل اسقاطات لكل مشروع على حدة واقتراح الحلول المناسبة.
حضر الاجتماع رئيس اللجنة الفنية للمحافظة المهندس عصام المخادري ومدراء فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محمد الهتار والوحدة التنفيذية لمشاريع الطرق المهندس خالد الصلاحي والمراجعة الداخلية محمد المضواحي ومديرا مديريتي المشنة علي البعداني والظهار حميد المتوكل ونائب مدير مكتب الأشغال إبراهيم الحدي.
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