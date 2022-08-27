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نميمة الفن: أمام الكاميرا سما المصري تتحدى رهف القنون وتخلع ملابسها قطعة قطعة أمام الجميع ومتابع: احلى من صافيناز وفيفي عبده

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فنون - كتب سعد محمود في السبت 27 أغسطس 2022 03:45 مساءً - نشرت الفنانة المصرية الراقصة  فيديو جديد لها على مواقع التواصل الاجتماعي ، وظهرت في الفيديو وهي تقوم بغسل ملابسها.

لا تتوقف الراقصة سما المصري عن إثارة الجدل كالمعتاد، وتنشر مقاطع فيديو كل يوم تقريبًا، وأحيانًا أثناء الاستحمام وأحيانًا. على السرير، تركز الكاميرا أحيانًا على الفيديو الذي تلتقطه من الخلف، ولكن هذه المرة، بناءً على ما تقول إنها ستذهب إليه بالنسبة للسيدات، لدى سما المصري تعليمات ونصائح خاصة على صفحتها تفاجئ متابعيها بالظهور في الحمام أمامها وبيدها “حوض غسيل” رغم أن العالم تخلى عن غسل اليدين وبدأ باستخدام الغسيل الحديث الآلات.

توجهت سما لمتابعيها للحديث عن مهاراتها المفترضة في غسيل الملابس وتركيبها، وكتبت تعليقًا على الفيديو: “أوبا .. لا مرتضى، لا اشمئزاز، هذا أحمق الهدف من الفيديو. هو تدليل.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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