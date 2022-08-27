أخبار اليمن : استمرار هطول أمطار خلال الساعات القادمة

استمرار هطول أمطار خلال الساعات القادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية على المرتفعات والسواحل الغربية والجنوبية الغربية .
وقد تكون الأمطار غزيرة على مناطق في محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، غرب ذمار، المحويت وحجة والمرتفعات المقابلة لسهل تهامة، وتشمل الهضاب الداخلية في البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة وسواحل كل من عدن ولحج .
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية خاصة سواحل المهرة وحضرموت وأبين .
وأشار إلى هبوب رياح شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح مابين 30 ـ 40 عقدة و 15-25 عقدة في خليج عدن والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي.
وحذر المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الطينية والصخرية ، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.
كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة و الضباب، ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي.
وأهاب المركز بالجهات ذات الصلة كل بحسب موقعه واختصاصه اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : حجة : 14.6 ، الحديدة ـ الكدن : 10.0، عتق : 4.0 ، تعز ـ المطار 2.5، تعز ـ الحوبان : 2.1 ، صنعاء ـ حدة : 1.0 ، الحديدة المطار : 0.2.
كما هطلت أمطار رعدية بعضها غزيرة كانت خارج نطاق محطات الرصد .
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