أخبار اليمن : النفط : تحالف العدوان احتجز سفينة ديزل جديدة

النفط : تحالف العدوان احتجز سفينة ديزل جديدة
أعلنت شركة النفط اليمنية، اليوم، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي، احتجز سفينة ديزل جديدة، رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.
وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان احتجز سفينة الديزل "تيارا" بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، وذلك في خرق جديد ومتعمد للهدنة المؤقتة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة لم تقم بأي دور إيجابي للحد من أعمال القرصنة.. مبينا أن عدد السفن المحتجزة ارتفع إلى أربع سفن وقود.
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