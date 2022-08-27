نميمة الفن: انجي خوري تتحدى سما المصري بالرقص بقميص النوم بدون خجل فينكشف المستور ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في السبت 27 أغسطس 2022 01:50 مساءً - فيديو فضيحة انجي خوري الجديد قبل الحذف، ضجت جميع منصات التواصل الاجتماعي بخبر فضيحة جديدة لـ السورية الشهيرة انجي خوري، حيث تتابع الفيديوهات المخلة بالأخلاق الخاصة فيها بالانتشار، كما وأصبح اسمها منتشر بشكل كبير على محرك البحث جوجل، سنتعرف من خلال مقالنا على فيديو الفضيحة الجديد الخاص بانجي خوري قبل الحذف، كما سنتعرف على بعض المعلومات الشخصية عنها.

فيديو فضيحة انجي خوري الجديد قبل الحذف

يريد الأغلب التوصل للفيديو الجديد الخاص بفضيحة أخرى للفنانة الاستعراضية السورية انجي خوري، ولكنه يعتبر خادش بالحياء بشكل مفرط، كما أن اسمها أصبح منتشر على جميع منصات التواصل الاجتماعي للتوصل للفيديو الجديد الخاص فيها.



