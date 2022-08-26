أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتلقى برقية تهنئة بذكرى التأسيس من أحمد الرهوي

رئيس المؤتمر يتلقى برقية تهنئة بذكرى التأسيس من أحمد الرهويتلقى الشيخ صادق أمين أبوراس- رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة ذكرى التأسيس من عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي- عضو اللجنة العامة، قال فيها: إن المؤتمر وصل إلى ذروة الاكتمال ببلوغه العام الأربعين في مسيرته الوطنية الحافلة بالإنجازات والمنعطفات التاريخية والتحولات، وأهمها على الإطلاق إعادة توحيد اليمن، وتقدم الصفوف في الدفاع عنها، ومواجهة مشاريع الفتنة والتقسيم، التي يأتي العدوان السعودي الإماراتي امتداداً لها.

وأكد الرهوي أن المؤتمر تشكلت أطره التنظيمية وصِيغ دليله النظري من أحلام وتطلعات الجماهير، وهذا يجعله بالضرورة بعيداً عن براغماتية السياسة، منحازاً لخيارات الشعب اليمني، ورافضاً لكل أشكال ومبررات التبعية والوصاية ووالمكاسب والمصالح الآنية، المتعارضة مع وحدة واستقلال وسيادة اليمن.

وأشاد عضو المجلس السياسي الأعلى بمواقف المؤتمر الرافضة للعدوان والحصار، وأوهام الانفصال وواقع الاحتلال والاقتتال في المحافظات الجنوبية، وأجزاء أخرى من جغرافية الجمهورية اليمنية.

كما عبر عن سعادته بما وصل إليه التعاون والتنسيق بين دعامتي الصمود: المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، على مستوى القيادة، في سبيل تعزيز وحدة الجبهة الداخلية.

وأدان الرهوي حملات التشويه والتضليل، ومحاولات المزايدة والمكايدة التي طالت المؤتمر ورئيسه المناضل الشيخ صادق أمين أبوراس، مؤكداً أنه سيظل وفياً لمبادئ الميثاق الوطني، مدافعا عن وحدة واستقلال اليمن، عصياً على الانكسار أو الانجرار نحو الحروب الصغيرة التي تشغله عن قضايا الوطن الكبرى.

واختتم الرهوي برقيته بالتعبير عن أمنياته لرئيس المؤتمر بدوام الصحة والعافية، مجددا التهنئة بهذه المناسبة لقيادات وقواعد وأنصار المؤتمر على امتداد الأرض اليمنية.