نميمة الفن: نجمة "باب الحارة" شمس بسام الملا بين أحضان حبيبها على اليخت

فنون - كتب سعد محمود في الجمعة 26 أغسطس 2022 10:33 صباحاً - دخلت شمس ابنة المخرج السوري بسام الملا مجال التمثيل بعد مشاركتها في مسلسل (باب الحارة)، لكن شهرتها لم تأتِ فقط من المسلسل بل من صورها الجرئية التي تنشرها بين الحين والآخر، قبل أن تنتقل لتعمل كموديل لدى احدى شركات الألبسة في دبي.

نشرت شمس، صورة جديدة بين أحضان شاب، لم تعلن إن كان حبيبها أم صديقها، وقالت:

(السهرة مبارح كانت ولعانة عاليخت وكان الجو جنوووون)

شمس لن تشارك في مسلسل (باب الحارة) انتاج شركة (قبنص) كما أغلبية النجوم وأهمهم شكران مرتجى التي رفضت المشاركة إلا اذا كان المسلسل تحت ادارة وتأليف وانتاج بسام الملا.

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