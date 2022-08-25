أخبار اليمن : مهنئا أبوراس .. الشريف: الذكرى الـ40 محطة لنجدد مواقفنا الوطنية وثوابتنا التنظيمية

مهنئا أبوراس .. الشريف: الذكرى الـ40 محطة لنجدد مواقفنا الوطنية وثوابتنا التنظيميةرفع الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية تهنئة للأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام والى نواب رئيس المؤتمر واعضاء اللجنة العامة وكوادر وقيادات الحزب بمناسبة الذكرى الاربعين للتأسيس.وجاء في التهنئة :الأخ المناضل الشيخ/ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

يسعدني بمناسبة الذكرى الاربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام أن أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات ومن خلالكم الى نواب وقيادات المؤتمر واعضائه وكوادره وانصاره .

وفي هذه المناسبة الغالية نجدها فرصة لنشير الى ان المؤتمر بتجربة تأسيسه كان وسيظل نموذجا يحتذى بما مثلته تلك التجربة من فرادة سواء فيما يخص عملية الحوار الوطني المجتمعي ،او فيما بتعلق بالقيم والمبادئ التي تضمنها ميثاقه الوطني .

ان الذكرى الاربعين هي محطة مهمة لنجدد على مواقفنا الوطنية في الدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله مع كافة القوى الوطنية الاخرى وفي الوقت نفسه نشد على ايديكم ونؤكد وقوفنا خلف قياداتكم في الالتزام المطلق بثوابتنا التنظيمية والوطنية التي كان لكم ولا يزال شرف تمثلها وتجسيدها واقعا .

اننا نقدر عاليا تفانيكم في خدمة الوطن والتنظيم وقدرتكم على الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية ومواجهة كل المحاولات التي تسعى الى تفتيته وتمزيقه سواء عبر المؤامرات الخارجية او المحاولات الداخلية وهي مسؤولية كنتم وستظلون اهلا لها والاقدر على تمثلها وتمثيلها بما تملكونه من تجربة سياسية وتنظيمية قل ان يكون لها مثيل في حاضرنا اليوم .

مرة اخرى نهنئكم ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية وللمؤتمر المزيد من التقدم والازهار وللوطن النصر والسلام

اخوكم

الشيخ/ خالد عبدالوهاب الشريف

الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية

