نميمة الفن: هيفاء وهبي تثير جنون الشباب بإطلالتها الجديدة و صدرها البارز.. ظهرت كأنها فتاة بسن العشرين وتعمدت الكشف عن مفاتن جسمها ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 25 أغسطس 2022 12:17 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها صور جديدة لها من الساحل الشمالي المصري، وذلك عبر حسابها على Instagram، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية تحدت عمرها الذي تجاوز الخمسين، وأثارت جنون الشباب بجمالها ورشاقة جسمها حسب تعليقات المتابعين الذين وصفوها بأنها فتاة بسن العشرين.

وظهرت هيفاء وهبي بكاش مايوه طويل ملون يغلب عليه اللون الأحمر، مع مايوه أسود حرصت على إخفائه. وتركت شعرها الأسود ينسدل ناعما على كتفها، وارتدت نظارة شمسية على شكل قلب.

حفل العلمين

وكانت هيفاء وهبي أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في العلمين الجديدة.

وقدمت هيفاء وهبي مجموعة من أغانيها وسط تفاعل كبير من الحضور، وكان من بينهم مغني المهرجانات حمو بيكا. وأطلت هيفاء وهبي في الحفل بجمبوست لامع من تصميم المصمم اللبناني ميخائيل شمعون.



فيلم أشباح أوروبا

على جانب آخر، يعرض لهيفاء وهبي عبر منصة "شاهد vip" أحدث أفلامها "أشباح أوروبا".

وفيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسري ويشارك في البطولة أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة والسوري معتصم النهار وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف.





