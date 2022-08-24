نميمة الفن: انجي خوري تنافس سما المصري بفيديو ساخن جديد من اوضة النوم ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الأربعاء 24 أغسطس 2022 08:17 مساءً - الفنانة الصاعدة انجي خوري التي غالبا ما تثير الجدل بسبب إطلالتها الجريئة علي مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقع انستغرام.

ظهرت الناشطة السورية على شاشة التلفزيون. ، وهي تعيش بين أربيل وماليزيا، في منشور علي موقع انستغرام تتمايل على إيقاع أغنية غربية، وبدأت تكشف عن أجزائها الحساسة بوضوح ، وتشير إلى وشمها الجديد الذي كان علي جسدها

تعليقات النشطاء

ونتيجة لذلك، تعرضت صاحبة أغنية “يلا نولعها” لانتقادات شديدة من قبل عدد كبير من المتابعين خلال التعليقات التي كتبوها، متهمين إياها بالخروج عن الحياء والفساد والآداالعامة

تجدر الإشارة إلى أن هذا الفيديو ليس أول فيديو تنشره أنجي خوري حيث سبقه عدة صور ومقاطع فيديو قصيرة، وآخرها مجموعة جريئة من صورها التي تظهر فيها. أن تكون راكعة عارية على الأرض، بينما أجزائها الحساسة مغطاة بقطعة قماش صناعية كبيرة على جسد ليف.

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