أخبار اليمن : أكدت صدق الولاء والوفاء.. فروع المؤتمر تهنئ ابو راس بذكرى التأسيس

أكدت صدق الولاء والوفاء.. فروع المؤتمر تهنئ ابو راس بذكرى التأسيستلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقيات تهانٍ من قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات بمناسبة حلول الذكرى الـ40 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في الـ24 اغسطس/آب 1982م.

وفي البرقيات عبرت قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات عن شعورها بالفخر والاعتزاز لانتمائها للتنظيم الذي ولد من رحم الأرض اليمنية، مؤسساً بذلك لمفاهيم العيش المشترك والتسامح والقبول بالآخر والشراكة الوطنية، بفكر وطني جامع وشامل، متميزا بالوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.

مؤكدة في هذا السياق صدق ولائها ووفائها لقيادة المؤتمر في هذه المرحلة التاريخية بقيادة الشيخ صادق مين ابو راس ، وأن المؤتمر الشعبي العام سيبقى عنواناً للوحدة الوطنية ورمزاً للتسامح المجتمعي "متصدراً لحمل قضايا الوطن وهموم ابنائه ومواجهة مختلف التحديات الخارجية التي تمر بها بلادنا والتي يتصدر المؤتمر مواجهتها على مختلف الأصعدة"

واشارت البرقيات إلى أن المؤتمر الشعبي العام يحتفل بذكرى تأسيسه اليوم واليمن أرضاً وشعباً تتعرض وللعام الثامن على التوالي لأبشع عدوان تشنه السعودية وتحالفها وأدى الى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمر البنية التحتية وكل مقدرات الشعب اليمني، وفرض حصاراً جائراً تسبب في كارثة إنسانية وصحية واقتصادية.

داعية في هذه المناسبة كل القوى الوطنية للتعامل المسئول مع دعوات المؤتمر وقيادته لتعزيز الوحدة الوطنية وتجسيدها بالأعمال لا بالأقوال وبما يسهم في تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان، وعدم الالتفات الى المأزومين الذين يحاولون تعكير السلم الاجتماعي بتحركاتهم المشبوهة للدفاع عن مصالحهم الشخصية ومشاريعهم الصغيرة .

وشددت البرقيات على أهمية التزام تحالف العدوان بكافة بنود الهدنة التزاما كليا، بفتح مطار صنعاء الدولي أمام رحلات الطيران المدنية، ورفع الحصار الخانق عن سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والادوية، وإطلاق جميع الأسرى، وتخصيص ايرادات النفط المنهوبة لصرف مرتبات موظفي الدولة.

واشادت بتضحيات ابناء القوات المسلحة والامن واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل، مترحمة على ارواح الشهداء، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.

