نميمة الفن: سما المصري عارية في اوضة النوم تخطت كل الحدود.. ومتابع كسحتي رانيا يوسف ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الأربعاء 24 أغسطس 2022 04:27 مساءً - الفنانة المصرية سما المصري تثير الجدل دائمًا وقد نشرت العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بها على حسابها على تويتر.

لكن هذه المرة، لم تخجل من أي شخص عندما نشرت بشكل غير متوقع مقطع فيديو لنفسها وهي تستحم في حوض الاستحمام الخاص بها دون خجل من أحد ،وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وليس هذا فقط، لكن سما المصري أعادت نشر بعد إطلالتها الجريئة، وظهرت في هذه الصورة مرتدية قميص شفاف يكشف ما بداخلها.

وعلقت على الصورة: “الجو حار لازم اهوي شوية.









