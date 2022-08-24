أخبار اليمن : استمرار هطول أمطار متفاوتة خلال الساعات القادمة

استمرار هطول أمطار متفاوتة خلال الساعات القادمةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات تعز، إب، البيضاء ، ذمار ، ريمة ، المحويت و حجة وغرب محافظتي صنعاء وعمران.

وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع ، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

كما قد تشمل الأمطار أجزاء من المناطق الساحلية الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها..

وأشار المركز إلى رياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 25 - 45 عقدة في أرخبيل سقطرى، و 13 ـ 25 عقدة، في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في مجاري وممرات السيول، وتوخي الحيطة والحذر من تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

كما حذر مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : تعز : 18.3 ملم، ذمار : 11، إب : 4.5، سيئون : 4.2، السدة : 1.2ملم، وهطلت أمطار على أجزاء من المرتفعات الجبلية خارج نطاق محطات الرصد .