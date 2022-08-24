أخبار اليمن : لبوزة يهنىء رئيس المؤتمر بالذكرى الأربعين ويؤكد ارتباط التنظيم بالانجازات

لبوزة يهنىء رئيس المؤتمر بالذكرى الأربعين ويؤكد ارتباط التنظيم بالانجازاتبعث الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ المناضل صادق أمين ابو راس، بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في الـ24 من اغسطس 1982م.فيما يلي نصها :_*

الاخ الشيخ المناضل / صادق بن أمين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

ابعث اليكم ومن خلالكم الى قيادة المؤتمر وكوادره ومناصريه بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الــ 40 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام ، الحزب الوطني الكبير ابن هذه الارض الطيبة الذي تحل علينا ذكرى تأسيسه والوطن لازال يكابد فصولا من المعاناة مرورا بالعدوان والحصار الظالم، واليوم الاضرار التي لحقت بالموطنين وتسببت بها الامطار الغزيرة التي من الله بها على بلادنا واقترحتم اختصار احتفالات ذكرى التأسيس على الجانب الاعلامي وتحويل مخصص الاحتفال للمساهمة في تخفيف المعاناة عن المتضررين.

الاخ رئيس المؤتمر لقد كنتم ومعكم اللجنة العامة للمؤتمر عند مستوى المسئولية الوطنية وبما يؤكد ان المؤتمر سيبقى التنظيم الرائد الذي ارتبط تأسيسه بعقود من التنمية الشاملة والرخاء الاقتصادي والسلام الاجتماعي وتحقيق الوحدة اليمنية وحماية الديمقراطية والذي يستشعر دوما مسئولياته الوطنية والانسانية تجاه شعبنا ومعاناته.

أن المؤتمر الشعبي العام الذي نحتفل اليوم بمرور 40عاما على تأسيسه مثل نقطة الانطلاق نحو العمل الوطني الذي يستند على المؤسسية في عملية البناء والتنمية اذ مثل المحطة الأولى التي جمعت كل القوى والتيارات الفكرية والسياسية التي كانت تعمل باجندات مختلفة وفي الخفاء لتغدوا بعدها بارزة على سطح المشهد السياسي والوطني الجديد تعمل تحت لواء المصلحة الوطنية وتسهم في بناء اليمن الجديد..

لقد مثل المؤتمر الشعبي العام بفكره المسئول والخلاق مدرسة وطنية وهو يرسخ مفاهيم جامعة وشاملة تميزت بالوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف ، ويؤسس لمفاهيم العيش المشترك، والتسامح والقبول بالأخر، والشراكة الوطنية وهو ماشجع كل القوى الوطنية على ان تعمل تحت رايته بكل حرية وآمان.

الاخ رئيس المؤتمر

إن التذكير بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا ليست حالة عابرة بل تعبير قوي يحيي في نفوس كل وطني حر روح المسئولية الوطنية والعمل الدؤوب الذي تحلى به المؤتمر الشعبي العام في كل محطاته وهو حامل راية المنجزات ومسيرة الكفاح في سبيل بناء الدولة الوطنية وتحقيق الوحدة اليمنية والدفاع عن السيادة والإستقلال.. ومقاومة العدوان والإحتلال .

ورغم دخولنا العام الثامن والعدوان والحصار لازالت مفاعيله وتداعياته الانسانية قائمة بما يتسبب به من معاناة يعيشها شعبنا ومحاولاته البغيضة لتفتيت لحمتنا ووحدتنا واستهداف كل اليمن ، الا أن وحدة الوطن والشعب ستظل صخرةً سوف تتحطم عليها أوهام وأطماع الغزاة ومرتزقتهم

وسيبقى موقف المؤتمر الشعبي العام عند مستوى المسئولية الوطنية رافضا للتفريط بوحدة واستقلال اليمن والسيادة الوطنية واعيا بخطورة المنزلقات التي قد يذهب اليها الوطن معليا من أهمية حماية وتعزيز وحدة الجبهة الداخلية المناهضة للعدوان والاحتلال ومتمسكا بها حتى تحقيق الانتصار لشعبنا.

كما نؤكد بالمناسبة للجميع بأن المؤتمر سيبقى جبهة متماسكة وموحدة ويرفض بقوة أي محاولات لاستهدافه او استهداف قيادته أو الإساءة لهما؛ وهو دوما يتحلى بالحكمة والوعي لأنه اكبر من الرد على تلك الاساءات او الانجرار اليها .

الاخ الشيخ المناضل / صادق بن أمين ابو راس رئيس المؤتمر

اننا ونحن نكرر لكم التهنئة بذكرى يوم التأسيس ، لنجدد العهد لله وللوطن ولتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام، خلف قيادتكم الحكيمة بالوفاء لهذه المسيرة الناصعة وثقتنا بأن المؤتمر الشعبي العام سيظل بقيادتكم في مثل هذه الظروف الصعبة متصدراً للعمل الوطني ومنحازاً لقضايا الوطن وهموم أبنائه في مختلف الظروف.

سدد الله على طريق الخير خُطاكم ،وكان لكم خير ناصر ومعين..وكل عام وأنتم وتنظيمنا الرائد وكل منتسبيه وأنصاره وشرفاء يمننا في خير وعافية،،

ورحم الله الشهداء الابرار ..

والشفاء للجرحى ..

والحريه للاسرى ..

ومن نصر إلى نصر ،،ومن ثبات إلى ثبات بحول الله وقوته.

اخوكم

فريق ركن/ دكتور/ قاسم لبوزة

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام