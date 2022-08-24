أخبار اليمن : منتخب الناشئين يتصدر مجموعته في كأس العرب

منتخب الناشئين يتصدر مجموعته في كأس العرباستهل المنتخب الوطني للناشئين مشواره في بطولة كأس العرب لكرة القدم، بفوز ثمين ومهم على نظيره العماني بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية والمقامة حالياً في مدينة وهران الحزائرية.

وافتتح أهداف المنتخب اليمني عبد الرحمن الخضر في الدقيقة 25 فيما سجل اللاعب عبد الرحمن عبدالله ثنائية في الدقائق 42 و62 من زمن اللقاء.

شهدت المباراة سيطرة منتخبنا على أحداث المباراة في ظل أداء باهت للاعبي منتخب عمان، في أول مباراة رسمية لأشبال اليمن تحت قيادة المدرب الجديد الكابتن محمد حسن البعداني.

وبهذا الفوز يرتفع رصد منتخبنا لـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، يليه منتخبا تونس وليبيا بواقع نقطة لكل منهما، ثم منتخب عمان بدون رصيد.

وفي المجموعة الأولى وعلى ملعب السيق، حقق منتخب الجزائر فوزاً أمام منتخب فلسطين بخماسية دون رد، سجلها كل من محمد علي صالح ومليك كحلوشي وعصام يزيد وإلياس بوعلام ومسلم أناتوف.

وضمن المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، حقق منتخب السودان فوزاً أمام منتخب الإمارات بهدفين دون مقابل، سجلهما اللاعب موسى علي.

بتلك النتائج، يحتل منتخب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة الأولى بـ3 نقاط، ثم منتخب السودان بنفس الرصيد، يليهما منتخبا الإمارات وفلسطين بدون نقاط حتى الآن.