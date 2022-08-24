نميمة الفن: سما المصري في بث مباشر من اوضة النوم : استنوني اغير واجي ومتابع: شوفنا كل حاجة ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الاربعاء 24 أغسطس 2022 12:08 صباحاً - أعادت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي تداول صور وفيديوهات جريئة للراقصة المصرية الشهيرة "سما المصري"، حيث ظهرت فيها وهي شبه عارية وبأوضاع مخلة وصادمة.

ومن بين الفيديوهات المتداولة، فيدية جريئ جداً، سبق وأن نشرته سما المصري على حسابها بموقع"إنستجرام"، وظهرت فيها كما ولدتها امها اثناء خلع ملابسها امام الكاميرات وهي في بث مباشر.

وقامت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامها بسبّ وقذف الإعلامية ريهام سعيدة، والقضاء بحبسها 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة،ننشر أشهر فيديوهات لسما المصري تسببت في القبض عليها

وتقدمت الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة الاستعراضية سما المصري، متهمة إياها باستخدام حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على “الفسق والفجور”، في البلاغ الذي حمل رقم 19833 لسنة 2020 عرائض نائب عام.

وقال شعبان سعيد، محامي ريهام سعيد إن المشكو في حقها اعتادت يوميا نشر الفسوق والفجر على شبكات التواصل الاجتماعي دون مراعاة للقانون والآداب، مؤكدًا أنه سبق وتقدم هو وموكلته (ريهام سعيد)، بعدة بلاغات ضد سما المصري، بعد ما تطاولت عليها.

ولم يكن ذلك أول بلاغ من ريهام سعيد ضد سما المصري، إذ اتهمتها قبل ذلك بالسب والقذف وانتهاك حرمة حياتها الخاصة، وذلك على خلفية مقطع مقطع لسما المصري، انتقدت من خلالها حلقة “ريهام” في برنامجها “صبايا”، التي تناولت من خلالها “مرضى السمنة”، وهي الحلقة التي أثارت الجدل وانتهت بحظر ظهورها إعلاميًا لمدة عام.