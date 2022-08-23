نميمة الفن: ملكة جمال الأردن تصدم الجميع بعد ظهور صدرها بدون خجل.. ومتابع عايزه تلقد سما المصري ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 09:38 مساءً - نحن معكم في خبر الظهور الاخير لملكة جمال الأردن ويظهر صدرها أمام الجمهور ما عرضها لموقف محرج.

نشرت ملكة جمال الأردن جوردان زينة العلمي صورة لها على حسابها على موقع إنستجرام بفستان أصفر مفتوح الصدر بإطلالة جريئة ، تبرز أنوثتها بطريقة مذهلة، وشعرها مشدود إلى أسفل ظهرها وتضع مكياج خفيف جعلها تظهر بمنظر رائع.

وكانت زينة العلمي قد نشرت في وقت سابق صورة أخرى لها وهي ترتدي فستانًا مفتوحًا باللون الفيروزي والبيج ، لاقت استحسان متابعيها.

زينة العلمي من مواليد 1987 ، فازت بلقب ملكة جمال الأردن عام 2014 ، سفيرة الأمم المتحدة السابقة للسلام العالمي ، درست في الأكاديمية الفرنسية للتجميل عام 2013 ، شاركت في مسابقة “الفتاة العربية المثالية، وفازت بلقب احمل امرأة في الاردن.