نميمة الفن: سما المصري تتخطى الحدود تدهن العصا وتضعها في منطقة حساسة دون أن تقع ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 03:16 مساءً - تثير الفنانه الاستعراضيه سما المصري الكثير من الجدل وذلك عندما تقوم بنشر الكثير من الصور لها والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتابع الفنانه سما المصري العديد من المتابعين مختلف الدول العربيه ولا حسابات كثير نشطه على موقع التواصل الاجتماعي بخصوص الانستجرام ويوتيوب.

ولكن هذه المره تخطي سما المصري الحدود حيث قامت بالرقص الرقص في غرفه النوم وهي تمسك العسل وكانت تقدم بث مباشر اثناء رقصها ونهالت علي العديد من التعليقات وقال لها احد المعجبين بها يا ريت تعرفي تخطي العصايه في الابراج.

وانا هاقول لك التعليقات على سما المصري بيها ده الطلبه وسرعانا ما ردت عليهم سما المصري وقالت سوف احاول لاجلكم وقامت بالرقص ووضعت العصا على الابراج الخاصه بها ولكنها لم تسقط ما اعجب المتابعين وقالوا لها احلى ابراج في مصر.