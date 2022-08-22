أخبار اليمن : اكتشاف جديد قد يوقف تقدم مرض السرطان

اكتشاف جديد قد يوقف تقدم مرض السرطانكشف مجموعة من الأطباء عن علاج جديد للسرطان يمكن أن يوقف تقدم المرض لدى المرضى الذين لا يستجيبون للعلاج المناعي.

ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن العلاج المناعي للسرطان يعمل على مساعدة جهاز المناعة على العمل بشكل أفضل لاستهداف الخلايا السرطانية وقتلها، ويمكن أن ينقذ الأرواح عندما تفشل خيارات العلاج الأخرى، مثل الجراحة أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي.

وقالت الصحيفة أن أطباء الأورام في بريطانيا وجدوا علاجا يمكن أن يعكس مقاومة السرطان للعلاج المناعي.

ووجدوا أيضا أن المرضى المتوقع أن يتوفوا بعد استنفاد جميع خيارات العلاج، عاشوا لفترة أطول .

وأدى الجمع بين بيمبروليزوماب، وهو دواء للعلاج المناعي، وغوادسيتابين، وهو جيل جديد من عامل ميثيل الحمض النووي، إلى وقف تقدم السرطان في أكثر من ثلث المرضى المسجلين في المرحلة الأولى من التجربة والتي نشرت النتائج في مجلة "إميونيوثيرابي أوف كانسر".

وقال خبراء في معهد أبحاث السرطان إن المزيج المزدوج يمكن أن يصبح سلاحا فعالا جديدا ضد العديد من أشكال السرطان.

وشمل المرضى في التجربة، من مستشفى رويال مارسدن وجامعة لندن كوليدج، مرضى سرطان الرئة والثدي والبروستات والأمعاء.

وقال كبير الباحثين في الدراسة، البروفيسور يوهان دي بونو: "أعتقد أن أحد أهم الأشياء في هذه التجربة هو أننا استخدمنا طرقا مختلفة متعددة للبحث عن التغييرات في جهاز المناعة، مما يُظهر بقوة أنه قد تأثر بالعلاج المركب".