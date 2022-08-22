نميمة الفن: السعودية رهف القنون تجاوزت كل الحدود وتظهر مؤخرتها للترويج لموقع إباحي.. ومتابع بتنافس موديل آش ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 22 أغسطس 2022 08:38 مساءً - شكرا لقرائتكم خبر عن من مشهوره مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القنون وهي تقوم بترويج لموقع اباحي.

السعودية رهف القنون تجاوزت كل الحدود.. تظهر مؤخرتها لترويج لموقع إباحي.. ومتابع استنو موديل آش

رهف القنون تثير جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك عندما قامت بنشر فيديو لها وهي تقوم بترويج لموقع مخالف لتقاليد السعودية.

ولكن ليس هذا فقط بل قامت بالكشف عن مؤخرتها لترويج لهذا الموقع، بالكشف عن جزء من مؤخرتها.

وتم تداول الفيديو بشكل كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وعبر الكثير من السعوديين غضبهم بسبب ما فعلته رهف القنون.





