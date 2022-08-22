نميمة الساحل: لوردينا في وصلة رقص ساخنة: شباب الساحل اتفرجوا ببلاش ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 22 أغسطس 2022 08:38 مساءً - خطفت الراقصة البرازيلية لورديانة، الانظار بفيديو خلال اجازتها الصيفية،نشرته عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وظهرت لورديانة في الفيديو بإطلالة جريئة، ارتدت مايوه جذاب وهي تسبح في البحر أثناء قضاء إجازتها الصيفية،مما نال اعجاب متابعيها.



يذكر أن الراقصة لورديانة كشفت أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر من 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقى وأنها درست الرقص الشرقى وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.

